Ligue des Champions : Villarreal de Boulaye Dia et Chelsea d’Edouard Mendy qualifiés en quarts

Villarreal s'est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions en battant sèchement la Juventus sur sa pelouse (0-3). Massimiliano Allegri, l'adepte de la victoire pragmatique, a pris une sacrée leçon d'efficacité de la part de son homologue espagnol Unai Emery: son "sous-marin jaune" a surpris la Juve dans le dernier quart d'heure sur un penalty transformé par Gerard Moreno (78e), un but sur corner de Pau Torres (85e) puis un nouveau penalty de Arnaut Danjuma (90+2e).



Le tenant du titre anglais, super réaliste, a rejoué le film du huitième aller (2-0), au stade Pierre-Mauroy, chez des Lillois qui ont payé le prix de leur inexpérience. Le Losc a craqué deux fois, paradoxalement, au moment où sa confiance était au plus haut. Le penalty de Burak Yilmaz (38e), suite à une main de Jorginho, lui a d'abord apporté le "grain de folie" que voulait le président Olivier Létang.



Mais dans le temps additionnel de la première période (45e+3), Christian Pulisic a calmé ses ardeurs, avec un but sur le premier tir cadré des "Blues" dans ce match.



Au retour des vestiaires, les "Dogues" ont poussé, au point de trouver le poteau sur une tête de Xeka (63e). Moins de dix minutes plus tard (71e), Cesar Azpilicueta a fait le break.



La froide efficacité des tenants du titre a eu raison des ambitions du Losc, qui quitte la compétition la tête haute, avec le bon souvenir d'avoir terminé en tête de son groupe.