Ligue des Champions : du lourd pour l'AS Monaco en barrages

Affiches des barrages de la Ligue des Champions (aller les 17 et 18 août, retour les 24 et 25 août)

RB Salzbourg (Autriche) - Brøndby (Danemark)

Cluj (Roumanie) ou Young Boys Berne (Suisse) - Ferencváros (Hongrie) ou Slavia Prague (République Tchèque)

Malmö (Suède) ou Rangers (Écosse) - Olympiakos (Grèce) ou Ludogorets Razgrad (Bulgarie)

Étoile Rouge de Belgrade (Serbie) ou Sheriff Tiraspol (Moldavie) - Dinamo Zagreb (Croatie) ou Legia Varsovie (Pologne)

AS Monaco (France) ou Sparta Prague (République Tchèque) - Genk (Belgique) ou Shakhtar Donetsk (Ukraine)

Spartak Moscou (Russie) ou Benfica (Portugal) - PSV Eindhoven (Pays-Bas) ou Mydtjylland (Danemark)



Troisième de Ligue 1 la saison dernière, l'AS Monaco doit passer par deux tours de qualification afin d'espérer participer à la Ligue des Champions 2021/2022. Cela débute demain à 19h pour la bande de Niko Kovac contre les Tchèques du Sparta Prague et ce sera à suivre sur notre live commenté . Favoris, les Monégasques devront tenir leur rang avec un retour prévu le 10 août sous peine de se voir reverser au stade des barrages de la Ligue Europa.S'ils réussissent à passer ce tour, les joueurs de l'ASM disputeront les barrages et ils pouvaient s'attendre à du très lourd. Ne disposant que de 36 points au coefficient UEFA, ils défieront le vainqueur de la confrontation entre Genk (Belgique) et le Shakhtar Donetsk (Ukraine). C'est donc un tirage corsé qui va être proposé aux pensionnaires du Stade Louis II pour rallier une compétition qu'ils ont manquée lors des deux dernières saisons.Du côté de la voie des Champions, on notera les entrées en lice de Brøndby (Danemark) ainsi que du RB Salzbourg (Autriche). On vient également de savoir à quoi devront s'attendre des formations comme le Dinamo Zagreb (Croatie), l'Olympiakos (Grèce), le Slavia Prague (République Tchèque), les Young Boys Berne (Suisse) ou bien les Rangers (Écosse) en cas de qualification pour les barrages. Ces derniers se tiendront les 17 et 18 août avec un retour les 24 et 25 août.Voie des champions :Voie de la Ligue :