Ligue des Champions : la remontada du FC Barcelone contre Benfica, l’Atlético et Julian Alvarez crucifient le Bayer Leverkusen

Avant-dernière journée de Ligue des Champions ce soir, avec de l’enjeu un peu partout à travers l’Europe. Outre ce choc entre Liverpool et le LOSC - les notes du match seront disponibles sur le site dans quelques minutes - on avait six duels parmi lesquels cet alléchant Benfica - FC Barcelone. Les Catalans, deuxièmes au coup d’envoi, avaient l’occasion de devenir la deuxième équipe qualifiée pour les huitièmes via le top 8, après Liverpool.



Les troupes d’Hansi Flick se déplaçaient sur la pelouse de Benfica, seizième mais tout proche de ce top 8. Très vite, les Catalans allaient être cueillis à froid par Vangelis Pavlidis, qui ouvrait le score dès la 2e minute. Le Barça répondait via Lewandowski, qui égalisait sur penalty (1-1, 14e) mais en face, l’attaquant grec frappait encore (2-1, 22e), profitant d’une sortie cataclysmique de Szczęsny. Il s’offrait même un triplé, sur penalty, après une faute du portier polonais dans sa surface (3-1, 30e) !





Une prestation désastreuse du Polonais, préféré à Iñaki Peña ce soir, mais le reste de l’équipe n’était pas forcément brillant, avec énormément de difficultés pour créer du jeu et du danger devant. Au retour des vestiaires, les Barcelonais passaient à l’attaque mais galéraient.



A force d’insister, l’étincelle allait tout de même venir, via Raphinha. Un but totalement gag, puisque sur une relance du portier de Benfica, le ballon rebondissait sur la tête du Brésilien et allait se loger au fond des filets (3-2, 64e). Remontada à venir ? Pas vraiment. Dans la foulée, Ronald Araujo marquait ainsi… contre son camp. Sur un centre de Schjelderup, l’Uruguayen se jetait pour dégager au premier poteau, mais il envoyait le cuir au fond de ses cages (4-2, 68e).



Puis, la magie allait opérer. Lamine Yamal, assez discret ce soir, obtenait un penalty transformé par Lewandowski (4-3, 77e). Le match était dingue et Eric Garcia égalisait, de la tête après un superbe centre de Pedri (4-4, 87e). Puis, c’est Raphinha qui a scellé la remontada en marquant à la 90e+6 un véritable golazo, concluant à merveille une contre-attaque avec crochet sur les défenseurs inclus ! Le Barça est qualifié pour les huitièmes.



L’Atlético ne tremble pas

Dans les autres rencontres de la soirée européenne, on avait un autre choc décisif pour ce top 8 entre l’Atlético et le Bayer Leverkusen ; le dixième contre le cinquième. La rencontre se compliquait assez vite pour les Colchoneros, avec l’expulsion de Pablo Barrios dès la 24e minute de jeu.



Dominateurs, les hommes de Xabi Alonso ne profitaient cependant pas de leur supériorité numérique. Ils se heurtaient au bloc solide de l’Atlético, et ne se créaient donc pas d’occasions si ce n’est sur quelques tentatives lointaines. Juste avant la pause, Hincapie ouvrait le score, de la tête au second poteau à la retombée d’un centre (0-1, 45e+1). Leverkusen avait fait le plus dur… Ou du moins, pensait l’avoir fait.



Sur un long ballon de Griezmann, Julian Alvarez partait seul contre trois défenseurs. Et l’Argentin s’imposait, puis crucifiait le portier adverse d’un tir croisé (1-1, 52e). Les choses allaient même sourire aux Rojiblancos puisque Hincapie était expulsé à un quart d’heure de la fin, et en toute fin de partie, Julian Alvarez crochetait puis crucifiait Trubin dans la surface (2-1, 90e). Si on annonçait une soirée cauchemar aux Colchoneros après l’expulsion, ils ont fait mentir tout le monde et passent troisièmes !



Le Borussia Dortmund, onzième, pensait grimper jusqu’à la troisième marche et signe une des bonnes opérations de la soirée. Et ça, grâce à son avantage de 1-0 pendant une bonne partie du match sur la pelouse de Bologne. Serhou Guirassy avait mis les Marsupiaux devant au score, d’une panenka sur penalty (15e). Mais Bologne a renversé la rencontre en l’espace de deux minutes, via Dallinga et Iling Junior (71e, 72e), obtenant au passage sa première victoire cette saison en Europe.



Mais ce ne fut pas un grand spectacle… Même scénario de rencontre assez morne entre Bruges et la Juventus en terres belges, avec un 0-0 qui n’arrange aucun des deux, actuellement barragistes. Stuttgart, assez mal en point, a pris le meilleur sur le Slovan Bratislava. Le futur rival du PSG lors de la dernière journée a gagné 3-1 avec un doublé de Leweling et un but de Rieder. Enfin, le PSV s’est imposé sur la pelouse de l’Etoile Rouge (3-2) et se positionne très bien pour être barragiste.