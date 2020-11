Ligue des champions 2020 - Real dos au mur: Zinedine Zidane, l'expert des dernières chances

A la tête du Real Madrid, Zinedine Zidane a gagné trois fois la Ligue des Champions et la Liga à deux reprises. Malgré cet excellent bilan, on ne peut pas dire qu'il n'a jamais connu la crise. L'entraîneur français a déjà été menacé. Et ce n'est pas grâce à la complaisance de Florentino Perez, son président qui l'affectionne particulièrement qu'il s'en est sorti. Pour se sauver, il a su se reposer sur des bons choix, parfois des paris comme Rodrygo en 2019, et la confiance de ses joueurs. Dans les moments cruciaux, Zizou a toujours su activer les bons leviers pour entamer une nouvelle série de victoires et relancer la machine merengue. Il y a quelques jours, le mandat du natif de Marseille à la Maison Blanche aurait pu se terminer prématurément après deux revers à domicile contre Cadix (0-1) en championnat et le Shakhtar Donetsk (2-3) en Ligue des Champions. Un succès probant ramené de Barcelone lui a permis de reprendre son destin en main (1-3).

Et ce n'est pas la première fois que le coach madrilène sauve sa tête durant le Clasico.

En février, le Real Madrid avait déjà enchaîné deux revers avant de triompher de l'ennemi catalan. Un succès 2-0 au Santiago-Bernabeu avait fait oublier les défaites contre Levante (1-0) et Manchester City (1-2). Le futur champion d'Espagne n'allait perdre qu'un seul des 13 matchs suivants.

L'an passé, José Mourinho était annoncé à Madrid quand Zizou a sauvé sa place