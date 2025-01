Ligue des champions : Brest - PSG, Manchester City - Real Madrid… Le tirage au sort des barrages

Le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions a été effectué ce vendredi 31 janvier à Nyon (Suisse). Brest affrontera le PSG pour une place en 8es de finale face au FC Barcelone ou Liverpool, alors que Monaco jouera le Benfica. Ce vendredi 31 janvier, les 16 équipes ayant terminé entre la 9e et la 24e place ont découvert leur adversaire pour une place en 8e de finale.



Manchester City et le Real Madrid s’affronteront dans un immense choc, le premier duel entre Kylian Mbappé et Erling Haaland cette saison. Les matches aller auront lieu les 11 et 12 février. Les matches retour les 18 et 19 février.



Le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions





Stade Brestois - PSG



AS Monaco - Benfica (POR)



Juventus (ITA) - PSV (P-B)



Feyenoord (P-B) - AC Milan (ITA)



Manchester City (ANG) - Real Madrid (ESP)



Celtic (ECO) - Bayern Munich (ALL)



Club Bruges (BEL) - Atalanta (ITA)



Sporting Portugal (POR) - Dortmund (ALL)







