Ligue des champions: Chelsea – Real et Manchester City contre l'Atlético Madrid en quarts

Le tirage des quarts de finale de la Ligue des champions, effectué vendredi à Nyon, en Suisse, a notamment accouché de deux affiches alléchantes entre Chelsea et le Real Madrid, Manchester City contre l'Atlético Madrid. Les matchs aller auront lieu les 5 et 6 avril et les matches retour les 12 et 13.



Les quarts de finale :

Chelsea (ANG) - Real Madrid (ESP)



Manchester City (ANG) - Atlético de Madrid (ESP)



Villarreal (ESP) - Bayern Munich (ALL)



Benfica (POR) - Liverpool (ANG)



Les demi-finales sont prévues les 26 et 27 avril pour l'aller, et 3 et 4 mai pour les rencontres retour. La finale, relocalisée au Stade de France en raison du conflit en Ukraine (elle était prévue à Saint-Pétersbourg), aura lieu le 28 mai.