Ligue des champions Concacaf : Messi et Suarez envoient l’Inter Miami en quarts

L’Inter Miami s’en est encore remis à ses superstars pour se hisser en quarts de finale de la Ligue des champions Concacaf. Déjà décisifs au match aller où ils avaient permis d’arracher le nul (2-2) un retard de deux buts, Lionel Messi et Luis Suarez se sont occupés de tout au retour, mercredi. Les deux anciens barcelonais ont marqué et offert une passe décisive.



Au tour suivant, l’Inter Miami sera opposé ce vendredi au vainqueur du match entre Monterrey et Cincinnati.