Ligue des champions : Graham Potter enrage après la nouvelle déconvenue de Chelsea

Malgré son recrutement, Chelsea n’a pas réussi à battre le Borussia Dortmund lors de ce 8e de finale aller. Pire encore pour les Blues, ils ont perdu en Allemagne (1-0) sur un but d’Adeyemi. Après la rencontre, Graham Potter avait du mal à accepter cette nouvelle contre-performance car il estime que son équipe a dominé cette rencontre et ne mérite pas la défaite.



«On a fait un grand match, une belle seconde période, avec des occasions. Malheureusement, on encaisse ce but fade à une belle équipe. Il faut se reconcentrer sur le retour. On encaisse cette contre-attaque. C’est vraiment décevant de prendre ce genre de but car c’est leur seule action de la seconde période, où nous avons été très bons», commente l’entraîneur anglais sur RMC Sport.