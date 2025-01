Ligue des champions : Lille étrille Feyenoord, Man City se sauve, Brest et Monaco battus, Liverpool termine premier

Point d’orgue de la poule unique, la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions se disputait ce mercredi 29 janvier. Paris et Lille ont cartonné, alors que Brest et Monaco se sont inclinés. De son côté, Manchester City s’en sort in extremis alors que Liverpool termine premier.

Moussa Ndongo

