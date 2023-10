Ligue des champions : Naples / Real Madrid, Man U / Galatasaray, Inter / Benfica, en attraction

Le match le plus attendu ce soir se déroulera au Stadio Diego Armando Maradona, où le Napoli recevra le Real Madrid, deux équipes victorieuses lors de la première journée du groupe C.



Favoris pour une présence en huitièmes de finale de la Ligue des cham- pions, ces deux clubs voudront glaner une deuxième victoire et s'installer à la première place de ce groupe.



Invaincue face au Napoli en 4 duels (3 victoires et 1 nul), l'écurie espagnole entend poursuivre cette invincibilité.



Le Real Madrid, fort de 4 succès en 5 déplacements depuis le début de cette saison, tentera de contrarier le champion d'Italie en titre qui s'est déjà fait surprendre à domicile par la Lazio (1-2) cette saison.



Dans le groupe D, l'Inter Milan recevra Benfica, battu à domicile par Salzburg (0-2) et qui a déjà l'obligation Galatasaray de faire un résultat.



Pour son premier match à domicile dans la compétition, le finaliste de la dernière édition espère se refaire, lui qui a été tenu en échec (1- 1) sur la pelouse de la Real Sociedad, il y a deux semaines. De son côté, le Benfica tentera de marquer ses premiers points pour rester dans la course.



Dans le groupe A, le Bayern Munich ira à Copenhague pour confirmer, tandis que Manchester United recevra Galatasaray pour rebondir, après la victoire bavaroise sur les Mancuniens il y a deux semaines (4-3).



De son côté, Lens aura très fort à faire. Après son entrée en lice réussie sur la pelouse du Séville FC (1-1), le club artésien va retrouver Arsenal, le grand favori de ce groupe B.



Sans être flamboyants, les Merengue de Carlo Ancelotti venaient à bout des Allemands d'Union Berlin (1-0) grâce à un but de Jude Bellingham, tandis que les Partonopei de Rudi Garcia s'imposaient également Les dans la douleur sur le terrain du Sporting Braga (2-1).



Les Sang et Or devront réaliser un grand match devant leur public pour espérer prendre le meilleur sur les Gunners de Mikel Arteta.



Les Londoniens toujours invaincus cette saison, larges vainqueurs samedi de Bournemouth (4-0). Les coéquipiers de Bukayo Saka, qui ont humilié le PSV Eindhoven à l'Emirates Stadium (4-0), prendront déjà une première option pour la qualification en cas de nouveau succès.







Groupe A



19h : Manchester United-Galatasaray

19h : FC Copenhague-Bayern Munich



Groupe B

19 h: Lens-Arsenal

19 h : PSV Eindhoven-FC Séville



Groupe C

16h45 : Union Berlin-Braga

19h : Naples-Real Madrid



Groupe D

16h45 : RB Salzbourg-Real Sociedad

19h : Inter Milan-Benfica



Mercredi 4 octobre



Groupe E

16h45 : Atlético Madrid-Feyenoord Rotterdam

19h : Celtic Glasgow-Lazio Rome



Groupe F

19h : Newcastle-PSG

19h : Borussia Dortmund-AC Milan



Groupe G

19h : RB Leipzig-Manchester City

19h : Etoile Rouge Belgrade-Young Boys



Groupe H

16h45 : Royal Antwerp-Shakhtar Donetsk