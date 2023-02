Ligue des champions : Pape Matar Sarr a réussi ses débuts

Après deux saisons passées à Metz pour 5 buts et 3 passes décisives en 59 matchs, Sarr a rejoint la Premier League et Tottenham en début de saison. Mais il a attendu la 2ème partie de saison pour démarrer sous ses nouvelles couleurs.



Hier, Pape Matar Sarr a profité des absences de Bentancur et Bissouma pour découvrir la Ligue des champions. Malgré la défaite à Milan (1-0), le champion d'Afrique a été impressionnant.

Sarr a réussi 85% de ses passes, 33% de tirs cadrés (1 sur 3), 62% de duel gagnés, 100% de dribbles réussis.



Durant la rencontre, Pape Matar a récupéré 8 ballons. Il a joué toute la rencontre, contrairement à son compatriote de l'AC Milan, Fodé Ballo-Touré, qui a suivi ma rencontre sur le banc.



Les performances de l’ancien milieu de terrain du FC Metz n’ont pas échappé à son entraîneur.



« Je suis vraiment satisfait pour les deux joueurs (Skipp et Sarr) car ils ont joué un très bon match et ils ont montré la confiance que nous avons en eux, ils l’ont remboursée. N’oubliez pas que nous n’avons plus que trois milieux de terrain et nous devons peut-être continuer avec eux jusqu’à la fin de la saison. La performance de Sarr et Skipp me rend plus détendu car je sais que je peux compter sur eux à 100% et nous avons Pierre Emile Hojbjerg qui est un joueur clé », a déclaré le technicien italien à l’issue de la rencontre.