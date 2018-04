Ligue des champions: Sadio Mane" Ce ne sera pas facile mais on y va pour se qualifier"

A quelques jours de la rencontre des rivaux de Premier League, les Reds possèdent un avantage de 3-0 après avoir vaincu l'équipe de Pep Guardiola lors d'une première mi-temps à Anfield avant de les écarter après la pause.



"Bien sûr, nous avons une chance. Ce ne sera pas facile pour les deux équipes mais nous allons y aller et essayer de faire de notre mieux et de nous qualifier - pour le club et pour les fans ", a-t-il déclaré dans le site offiel du club.



«Ce week-end, Bobby était sur le banc et Mo était forfait, mais tout ira bien mardi. On a un groupe solide et solidaires. On va tout faire pour passer. », ajoute l'international sénégalais.



Avant de conclure : "Nous avons les joueurs pour faire face à cela - nous sommes une équipe solide, nous sommes Liverpool. Nous allons essayer de faire de notre mieux et nous qualifier pour le prochain tour. "