Ligue des champions : "Seul le Real peut stopper Liverpool"

Finaliste malheureux de la Coupe d’Europe des clubs champions en 1991 (*), resté pourtant à jamais dans le cœur des supporters marseillais, Chris Waddle (57 ans) sait toute la valeur d’une qualification dans le dernier carré de la C1. C’est pourquoi l’ancien international anglais apprécie comme il se doit, et donc à sa juste valeur, la performance de Liverpool de retour à ce stade de la compétition. Pour Waddle, après la double démonstration des joueurs de Jürgen Klopp, vainqueurs du Man City de Pep Guardiola, tant à l’aller qu’au retour (3-0, 2-1), un seul club a de quoi faire trembler les pensionnaires d’Anfield.



"Liverpool n'a à avoir peur de personne en Champions League, mais je pense que l'équipe qu'ils (les joueurs de Liverpool) aimeraient éviter en demi-finale est le Real Madrid", estime le consultant de BBC Sport, qui enfonce le clou: "Soyons réalistes: quand on élimine Manchester City 5-1 au total, il est logique qu'on soit considéré comme le favori n°2 après le Real pour la victoire finale".

Des doubles tenants du titre madrilènes, en ballottage très favorable face à la Juventus, après leur victoire sans appel dans le Piémont (3-0), et auxquels Waddle accorde d’autant plus le statut de favoris que l’élimination surprise du rival barcelonais par l’AS Rome (4-1, 0-3) doit constituer "un motif supplémentaire de penser qu'ils peuvent remporter le trophée pour la troisième fois consécutive".



Un triplé pour l’équipe de Zidane qui serait moins évident, si Liverpool ne devait se mesurer au grand Real qu’en finale: "Dans un match décisif, comme la finale de Kiev, je pense vraiment que Liverpool peut battre le Real. Mais, en matches aller et retour, cela sera beaucoup plus difficile." (…) "Seul le Real peut stopper Liverpool, raison pour laquelle j'espère que les Reds tomberont sur un autre club au tirage au sort." Un tirage attendu ce vendredi, du côté de Nyon (13 heures).



