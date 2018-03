Ligue des champions africains : Génération-Foot craint un arbitrage maison face à Horaya FC

Génération-Foot quitte demain dimanche le Sénégal en direction de la Guinée pour affronter Horaya FC pour le compte des deuxièmes tours préliminaires de la Ligue des champions africains prévue mardi. Un déplacement, qui laisse perplexe les dirigeants du club Sénégalais surtout sur le plan de l'arbitrage.



«Ce que l’on craint le plus, c’est l’arbitrage. Aujourd’hui, l’arbitrage pose d’énormes problèmes en Afrique. Et, si la CAF est allée jusqu’à augmenter de 50% les honoraires des arbitres, c’est parce que l’arbitrage est un frein au développement du football africain», a indiqué Talla Fall, directeur de la communication de Génération-Foot.



Il invite les arbitres à être objectifs et professionnels dans les décisions qu’ils vont prendre. Car selon lui, le club de Deni Biram Ndao a beaucoup souffert de l’arbitrage maison : «Maintenant, c’est à ces arbitres de savoir qu’ils sont des acteurs qui tiennent des décisions très importantes et qui peuvent parfois porter préjudice à des équipes qui se sont énormément investies. Nous tous, nous devon nous atteler à combattre la corruption dans le football. Ce n’est pas beau pour le développement de cette discipline encore moins pour l’image qu’on donne au reste du monde. Génération-Foot a souffert sur ce plan lors du match contre Nasawara à Abuja en coupe de la CAF».



Par ailleurs, le directeur de la communication a dénoncé le favoritisme que bénéficie souvent Horoya AC : «Cette équipe du Horoya AC a eu à bénéficier de penalties très généreux à domicile comme à l’extérieur. Nous, on souhaiterait avoir un arbitre impartial à l’image de celui de notre match au Caire contre El Makkassa. Avec cet arbitre, (un libyen Ndr), on s’est rendu compte qu’il était à la hauteur malgré les caprices de l’équipe adverse ».



Selon lui «Génération-Foot est conscient qu’un match n’est jamais gagné d’avance. Mais, l’inquiétude qu’on a, c’est surtout par rapport à l’arbitrage. La pression dans cette double confrontation, elle est du côté de Horoya AC, qui est favori vu son expérience». A conclu Talla Fall.



Pour rappel, ce match entre Génération-Foot et Horoya AC sera arbitré par l’algérien âgé de 38 ans, Mehdi Abdi Charef qui sera épaulé par son compatriote Abdelhak Etchiali et du tunisien Anouar Hmila.