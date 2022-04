Ligue des champions: en danger, le Bayern veut "punir" Villarreal

Les Bavarois peuvent s'estimer heureux de n'avoir pas encaissé trois ou quatre buts, au vu de la supériorité et du nombre d'occasions manquées de l'équipe du rusé Unai Emery.

« Nous avons fait beaucoup d'erreurs à l'aller. Ils en ont fait une: nous laisser en vie. Et nous devons les punir pour ça », a lâché lundi l'entraîneur Julian Nagelsmann.



Contre le "Sous-marin jaune", actuel 7e de la Liga, le puissant champion d'Allemagne a certes la qualité intrinsèque pour se qualifier. A condition qu'il retrouve sa puissance offensive et son équilibre attaque-défense, mystérieusement évaporés ces dernières semaines.



Samedi en championnat contre Augsbourg, l'équipe a de nouveau livré à domicile une prestation indigente (1-0). Il a fallu un penalty de Robert Lewandowski à la 82e minute pour venir à bout d'un adversaire en lutte pour le maintien.



Contre Villarreal, qui n'a atteint qu'une fois le dernier carré de la Ligue des champions (en 2006, battu par Arsenal), les Allemands aux six titres européens restent néanmoins favoris.



Bouna Sarr et Boulaye Dia absents

Au tour précédent contre Salzbourg, ils étaient déjà passés au travers au match aller, arrachant un nul 1-1 dans les ultimes secondes en Autriche. Avant de laminer leurs adversaires 7-1 à l'Allianz Arena.



Sauront-ils "punir" Villarreal de la même manière? Une statistique peut les faire trembler: depuis 2015, le Bayern a perdu à cinq reprises un match aller en Ligue des champions. Et chaque fois il a été éliminé.



Comme à l’aller, Bouna Sarr et Boulaye Dia manqueront le retour. Les deux champions d’Afrique vont suivre la rencontre de ce soir, à l’Allianz Arena, à distance. Boulaye souffre d’une blessure musculaire. De son côté, Bouna continue de soigner son genou.