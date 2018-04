Ligue des champions européenne : Sadio Mané, l'unique ambassadeur du Sénégal

Les équipes qualifiées aux demi-finales de la Ligue des champions sont connues ce mercredi après les qualifications du Real Madrid sur la Juventus (3-0, 1-3), du Bayern Munich sur le FC Séville (2-1, 0-0), de AS Rome sur le FC Barcelone (1-4, 3-0) et de Liverpool sur Manchester City (3-0, 1-2). A noter que Sadio Mané sera l’unique Sénégalais à ce stade de la prestigieuse compétition européenne



Sadio Mané sera le deuxième Sénégalais à jouer une demi-finale en Ligue des champions après Demba Ba qui avait participé durant la saison 2013/ 2014 à la demi-finale de la compétition de Chelsea contre Atletico Madrid. Les Blues n’avaient pas réussi à se qualifier en finale après leur élimination (0-0, 1-3) par les Espagnols. L’attaquant de Chelsea faisait office de remplaçant à cette période et ne disputait que de bouts de matchs.



A contrario du sociétaire des Reds qui est un titulaire indiscutable dans l’effectif de Liverpool. En effet, Sadio Mané est un élément important dans l’effectif de Liverpool et a marqué 7 buts cette saison en Ligue des champions ce qu’aucun Sénégalais n’a réussi jusque-là.