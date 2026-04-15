Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Ligue des champions : le Bayern élimine le Real Madrid et rejoint le PSG en demi-finale



Ligue des champions : le Bayern élimine le Real Madrid et rejoint le PSG en demi-finale
Victorieux au match aller sur la pelouse du Real Madrid, le Bayern Munich a résisté aux envies d'exploit des Madrilènes. Les Bavarois se sont battus pour conserver leur avantage avant de terminer le travail (4-3, 6-4). Ils affronteront le PSG en demi-finale.
Autres articles

Moussa Ndongo

Mercredi 15 Avril 2026 - 23:20


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter