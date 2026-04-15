Ligue des champions : le Bayern élimine le Real Madrid et rejoint le PSG en demi-finale

Victorieux au match aller sur la pelouse du Real Madrid, le Bayern Munich a résisté aux envies d'exploit des Madrilènes. Les Bavarois se sont battus pour conserver leur avantage avant de terminer le travail (4-3, 6-4). Ils affronteront le PSG en demi-finale.
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