Fait inédit ! Le match Psg-Istanbul Basaksehir est momentanément interrompu depuis la 12ème minute. Une très grosse polémique a suivi l’exclusion d’Achille Webo.

C'est la confusion autour du banc de Basaksehir. Il faudra suivre ça, car il accuse le quatrième arbitre de l'avoir insulté de "negro".



Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires. Tous les joueurs sont solidaires et veulent des explications claires sur ce qui s’est passé entre ce quatrième arbitre et du membre du staff du club turc.



L’international sénégalais Demba Ba a été très présent lors des échanges entre le corps arbitral et ses coéquipiers.



Finalement, le 4ème arbitre est déplacé au VAR. Le match va reprendre à 22h, selon RMC.