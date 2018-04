Ligue des champions: le prodigieux bilan Sadio Mane

Pour sa première participation en Ligue des champion avec Liverpool, l'international sénégalais, Sadio Mané a réalisé des choses magnifiques cette année.

En effet, le feu follet a été élu meilleur joueur de la semaine en champions League, homme du match contre porto.

Aussi, il a été désigné comme l’auteur du plus beau but de la phase aller des 1/8 de finale en plus d’être le quatrième joueur de Liverpool à marquer un triplé en LDC et en 9 apparitions il a marqué 7 fois.



Ceci est le bilan de l’ancien de Génération Foot, dans la plus prestigieuse compétition européenne des clubs.

Il a l’occasion d'embellir encore plus ces statiques dans cette compétition, puisque Liverpool est bien placé pour se qualifier en demi-finale, ce mardi. Les Reds se déplacent à Manchester City avec une avance de trois buts, dans un match comptant pour les quarts de finale retour de la Ligue des champions.





En cas de victoire, (sauf déroute), il deviendrait le troisième sénégalais à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions, après un certain Demba Ba (avec Chelsea en 2013) et Salif Diao (vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool en 2005)

Sadio Mané en Ligue des champions:

Joueur de la semaine ✅

Homme du match vs porto ✅

Plus beau but de la phase aller des 1/8 de finale ✅

Premier sénégalais à marquer un triplé en LDC ✅

Quatrieme joueur de Liverpool à marquer un triplé en LDC.✅

7 réalisations en 9 matchs de ligue des champions. ✅