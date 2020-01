Ligue1Sénégal - Qui va arrêter Tengueth FC

Après sept journées, c’est la question qui revient sur les lèvres des différents férus du foot local. Car le club de la vieille ville truste au sommet de la Ligue 1. En dominant le Ndiambour de Louga (3-2) samedi en match comptant pour la 7ème journée de la ligue 1, Teungueth FC a réussi une première échappée avec notamment six points d’avance sur son dauphin, l’as Douanes et sept sur le troisième, l’as Pikine.



Seule équipe encore invaincue, les Rufisquois auront réussi à surclasser tous les adversaires qui se sont dressés sur leur chemin. Le seul accroc de ce début de saison reste le match nul (0-0) contre l’Us Gorée en match comptant de la 2ème journée. Un moindre mal pour une formation qui présente un bilan de 6 victoires contre un seul match nul. Pour ne rien arranger, les coéquipiers de Baye Djiby Diop restent sur une série de cinq victoires de suite. Des statistiques qui donnent l’air d’une équipe en plein bourre qui est comme bercé par un sentiment d’invincibilité.



Les hommes de Youssoupha Dabo ont en effet accroché dans leur tableau de chasse de sérieux prétendants. Douanes, Dakar Sacré-cœur, Casa sports ou encore Diambars sont tous passés à la trappe. Rien ne leur a résisté depuis cinq matches avec cet air de machine de guerre. Deuxième meilleure attaque du championnat avec 12 buts marqués (seul Diambars fait mieux avec 13 buts) et deuxième meilleure défense avec trois buts encaissés. Un début de saison canon qui n’est pas le fruit du hasard. Le club rufisquois a su grandir d’année en année et cette nouvelle saison semble être celle de la maturation.



Un recrutement intelligent pour un club en progrès constant

Sous la houlette du chevronné Alassane Dia, Directeur technique, TFC a su attirer l’un des entraîneurs les plus cotés sur ces dernières années, Youssoupha Dabo. Un choix payant puisque l’entraîneur de l’équipe nationale U20 a su insuffler du neuf dans un collectif déjà auréolé du titre de vainqueur de la dernière édition de la Coupe du Sénégal. Avec un recrutement intelligent, l’ancien entraîneur de Guédiawaye FC et du Stade de Mbour a réussi à créer une alchimie.



L’équipe rufisquoise a su se reposer sur une colonne vertébrale performante jusqu’ici. Transfuge de Mbour PC depuis la saison dernière, le gardien de but Baye Assane Cissé est resté dans la dynamique de ses bonnes performances et fait partie des meilleurs en réussissant notamment à garder ses cages inviolées lors des cinq premières rencontres. Devant lui se dressent le patron de la défense de fer, Mame Saer Thioune, à la relance au Sénégal après quelques années à l’étranger.

Capitaine de l’équipe et inamovible sur le côté droit, Moutarou Baldé fait partie également des tôliers de cette défense. Au milieu la doublette Babacar Sarr – Mamadou Seck réussissent le « sale boulot » tout en orientant le jeu bien guidé par le métronome Baye Djiby Diop. Deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 (5 buts) ex- aequo avec Makhtar Ndiaye (Ndiambour), Bouly Junior Sambou est le fer de lance de cette attaque qui a scoré lors de chaque match à l’exception de la deuxième journée.



Le Jaraaf en ligne de mire ce week-end !

Les prochains adversaires de TFC sont avertis et devront se sublimer pour arrêter l’équipe de Youssoupha Dabo qui ne cesse de monter en puissance. Les Rufisquois se frotteront ce samedi au Jaraaf de Dakar, un gros morceau du championnat qui veut enchaîner et se relancer dans la course au titre. le club de la médina portera ce samedi les espoirs de tous les poursuivants de Teungueth FC en ligue 1.

Malgré la bonne forme de TFC à l’extérieur (4 succès en autant de matches), le Jaraaf tentera ce samedi de mettre fin à la belle série des rufisquois qui ne comptent pas descendre de leur piédestal de sitôt. Le choc Jaraaf – Teungueth FC ne sera pas la seule grosse affiche de cette 8ème journée. Le duel entre clubs populaires AS Pikine – Casa Sports sera l’autre attraction de cette journée sans oublier les cinq autres confrontations qui seront également âprement disputées.



Programme 8ème journée

Samedi 1er février 2020

Stade Djibril Diagne 16h00 Génération foot – Us Gorée

Stade Amadou Barry 16h 30 Jaraaf – Teungueth FC

Stade Ibrahima Boye 17h 00 NGB – Stade de Mbour

Stade Lat Dior 17h00 CNEPS Excellence – AS Douanes



Dimanche 02 février 2020

Stade Caroline Faye 16h30 Mbour Petite côte – DSC

Stade Alassane Djigo 17h00 AS Pikine – Casa Sports

Stade Alboury Ndiaye 17h00 Ndiambour – Diambars



Le Témoin