Ligues champions 8èmes de finale retour : Chelsea en danger face à Dortmund

Malgré la domination du FC Chelsea un but de Karim Adeyemi sur une contre-attaque a permis au Borussia Dortmund de prendre une légère avance pour la qualification avant le match retour (1-0). L'entraineur de Dortmund Edin Terzic s'attend à un Chelsea revanchard :



"Nous avons vu nous le potentiel de Chelsea. Je pense que le classement de Premier League nous montre à quel point ils sont bons, bien qu'ils n'aient pas obtenu les points qu'ils méritaient ces dernières semaines", a-t-il fait savoir.



Chelsea capable de relever le défi

Le FC Chelsea a en tout cas tiré de leçon du huitième de finale aller perdu à Dortmund. C'est ce qu'a dit Graham Potter, le manager du club londonien. Le technicien anglais estime qu'il s'agit d'un grand défi à relever, contre une équipe de Dortmund en pleine forme :



"Nous avons appris du match précédent que nous jouons contre un adversaire de premier plan. Vous pouvez voir leurs résultats en Bundesliga , ils sont dans une forme fantastique, gagnant constamment des matchs. Je pense que c'est dix matches de suite. Cela vous dit donc quelque chose en tant qu'équipe.", a déclaré Potter.



Le technicien anglais estime en outre que son équipe sera à la hauteur : " Dortmund attaque, défend aussi bien, il a de bons joueurs bien entrainés. C'est donc un grand défi pour nous. Mais nous sommes ravis et nous avons hâte d'y être.", conclut-il.



Chelsea face aux clubs allemands

Le FC Chelsea a déjà affronté six clubs allemands en 19 matches de Ligue des champions avant Dortmund. Les Blues se sont notamment opposés au Bayern Munich à cinq reprises dont la finale de la Ligue des champions 2012. Didier Drogba avait à l'époque forcé la prolongation en égalisant à la 88e minute avant d'inscrire le penalty victorieux lors de la séance des tirs au but.



Le premier titre de Ligue des champions pour les Blues de Chelsea en 2012, et le second a été remporté en 2021.

Le Borussia Dortmund a pour sa part gagné le trophée une seule fois en 1997, le BvB a perdu en finale de la Ligue des champions contre son rival en Bundesliga, le Bayern en 2013.



Si rien n’est joué entre Chelsea et Dortmund, le suspense apparaît moins épais concernant l’autre huitième de finale retour disputé ce mardi entre Benfica et le Club Bruges, à Lisbonne.



Les « Aigles » survolent pour l’heure leur championnat, avec huit points d’avance sur le FC Porto, et abordent le retour face aux Belges portés par le succès.



Programme 8èmes de finale

Mardi 7 mars 2023

20h00 Benfica/ FC Bruges 2-0

20h00 Chelsea / Dortmund 0-1



Mercredi 8 mars 2023

20h00 Tottenham / AC Milan 0-1

20h00 Bayern Munich / PSG 1-0