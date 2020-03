Limitation des sorties et des pratiques sportives, fermeture des marchés ouverts… Les mesures de confinement durcies en France

L’épidémie en France :

Selon le dernier bilan, 860 personnes sont mortes du Covid-19 en milieu hospitalier en France depuis le début de l’épidémie, dont 186 entre dimanche et lundi. Le nombre de cas confirmés a augmenté de 3 176 pour atteindre 19 856 personnes. Plus de 8 670 personnes sont hospitalisées (+ 1 435 en 24 heures), dont plus de 2 000 sont en réanimation (+ 335 en 24 heures).



Dès mardi, les sorties pour prendre l’air ou courir devront se faire seul, et se limiter à un rayon d’un kilomètre de chez soi, durer une heure maximum, une fois par jour. Les marchés ouverts seront fermés, sauf dérogation.



Le conseil scientifique, qui conseille le président de la République, donnera son avis sur « la durée » et « l’étendue » nécessaires du confinement dans la journée de mardi.



Dimanche, le Parlement a adopté le projet de loi permettant l’instauration d’un « état d’urgence sanitaire » de deux mois et le Conseil d’Etat a demandé au gouvernement de réexaminer la question des marchés, des sorties pour jogging et de tests de dépistage.



L’épidémie dans le monde :

Malgré les fermetures des frontières, interdictions de voyage et mesures de confinement, la pandémie due au coronavirus continue de s’étendre. Les pays se barricadent un peu plus et près de 1,7 milliard de personnes, soit un cinquième de la population mondiale, sont désormais assignées à résidence dans 50 pays ou territoires.



Selon un dernier bilan, au moins 15 700 personnes sont mortes des suites de la pandémie, dont plus de 8 000 en Europe.



L’Italie recense désormais plus de 6 078 morts, dont 602 depuis dimanche soir. Cette hausse journalière de 11 % est la plus faible en valeur absolue depuis le début de l’épidémie, ce qui pourrait annoncer son ralentissement.



L’Espagne a enregistré 462 morts en vingt-quatre heures, ce qui porte le nombre total de décès à 2 182. Dans ces deux pays, les hausses des bilans sont moindres que lors des derniers jours.



Il n’existe actuellement aucun vaccin ou traitement agréé contre le virus. Mais les initiatives pour trouver un remède s’accélèrent. Un essai clinique européen a ainsi été lancé dimanche dans au moins sept pays pour tester quatre traitements expérimentaux contre le coronavirus.