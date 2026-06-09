Linguère : Un homme arrêté après avoir sectionné la main d'un autre à la machette

Le Commissariat urbain de Linguère a interpellé en flagrant délit, le 5 juin 2026 vers 19 heures, un individu pour « détention et usage d'arme blanche, violences et voies de fait, et coups et blessures volontaires ».
Alertée pour une altercation devant la station-service Total du marché central, la Brigade de Recherches a découvert sur les lieux deux hommes en état d'ébriété au sol. L'un d'eux avait la main gauche quasi sectionnée par des coups de machette.
La victime selon les services des la police a été évacuée par les sapeurs-pompiers à l'Hôpital Magatte Lô de Linguère. Une réquisition médicale a été émise pour fixer son Incapacité Totale de Travail (ITT).
Le suspect a été arrêté, l'arme du crime a été saisie et placée sous scellés, et une enquête est en cours sous le régime de la garde à vue.
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