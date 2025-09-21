Linguère : un accident tragique fait un mort et dix-neuf blessés à Touba Boustane

Un grave accident de la circulation survenu à Touba Boustane, dans le département de Linguère, a coûté la vie à une personne et fait dix-neuf blessés, selon les premiers éléments rapportés sur place.



Le drame, qui s'est produit dans des circonstances encore en cours d’élucidation, aurait impliqué trois véhicules : un transport en commun de type « Cheikhou Chérifou », un véhicule particulier de sept places et un autre véhicule privé.



Les secours, rapidement dépêchés sur les lieux, ont procédé à la prise en charge des victimes. Les blessés, dont l’état nécessite une attention médicale urgente, ont été évacués vers les structures sanitaires les plus proches pour recevoir des soins appropriés.



Les causes exactes de l’accident restent à déterminer. Une enquête est ouverte pour établir les circonstances et les responsabilités éventuelles liées à cette collision.