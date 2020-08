Lionel Messi aurait décidé de rejoindre Pep Guardiola à Manchester City

La nouvelle a eu l'effet d'une véritable bombe. De l'autre côté des Pyrénées d'abord, puis rapidement dans le monde entier, suscitant de vives réactions. Lionel Messi a ainsi fait savoir au FC Barcelone qu'il souhaite quitter le club via burofax. Une information qui a fait énormément parler forcément, mais qui n'est pas vraiment surprenante puisque certains médias espagnols et internationaux évoquaient déjà une volonté de La Pulga de changer d'air depuis quelques jours déjà.



Les raisons qui poussent le sextuple Ballon d'Or à vouloir faire ses valises après tant d'années sont nombreuses : il n'aurait pas confiance en la direction de Josep Maria Bartomeu, qu'il estime ne pas être compétente. Il ne croit pas au projet sportif du club et serait en plus mécontent du traitement infligé à certains coéquipiers, dont Luis Suarez, qui aurait été informé de sa mise à la porte prochaine via un simple coup de fil de Ronald Koeman. La réunion avec le coach néerlandais se serait aussi plutôt mal passée.



Lionel Messi a déjà choisi

Et selon le réputé journaliste d'Esporte Interativo Marcelo Bechler, qui avait déjà évoqué un départ de l'Argentin et avait été le premier à dévoiler les envies de départ de Neymar à l'époque, la star argentine sait où elle veut jouer la saison prochaine. C'est ainsi du côté de Manchester City que le numéro 10 du Barça souhaite poursuivre sa carrière. De quoi confirmer les informations de la presse catalane qui évoquaient déjà un coup de fil de Messi à Pep Guardiola.



Reste maintenant à voir comment pourra se boucler l'opération, puisque le principal concerné pense toujours pouvoir quitter le club librement, grâce à cette clause qui lui permettait de partir à la fin de chaque saison. Celle de cet exercice a expiré, mais la saison ayant été décalée en raison du coronavirus, il estime qu'elle est encore valable pour tout le mois d'août. On imagine mal Manchester City, aussi puissant soit le club financièrement, pouvoir débourser les 700 millions d'euros de sa clause libératoire. Mais une chose est sûre, Lionel Messi veut retrouver Pep Guardiola.



Avec Foot Mercato