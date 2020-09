Lions - Keita Baldé attendu ce vendredi à Gènes, Mbaye Diagne qualifie Galatasaray pour le prochain tour d'Europa League

Comme on l’annonçait ce matin, l’attaquant de 25 ans est la priorité de Sampdoria. Keita baldé Diao sera ce vendredi à Gênes pour finaliser l’accord. Keita baldé Diao à Sampdoria, c’est presque bouclé. Le club italien a conclu une négociation avec Monaco, un prêt d’une saison avec option d’achat estimé à 10 millions d’euros informe le site italien Gianluca di Marzio. Notons qu’il est sous contrat avec Monaco jusqu’en 2022.

Ainsi, Keita Baldé Diao pourrait arriver ce vendredi à Gênes et être rappelé par Ranieri pour ses débuts en championnat, prévus dimanche soir au domicile de la Juventus, championne en titre. Ce sera un retour en Italie pour le "Lion" qui ne fait partie des projets de l’entraîneur de Monaco. Le dernier match de l’ancien Inter et Lazio en Serie A remonte au 26 mai 2019 coïncidant au dernier jour du championnat. Il a été décisif lors de ce match remporté 2-1 par les Nerazzurri contre Empoli, permettant à l’équipe de Spaletti de se qualifier à la Ligue des champions.



Mbaye Diagne marque et qualifie Galatasaray au prochain tour de l'Europa League

Dans le cadre du deuxième tour de qualification en Europa League, les coéquipiers de Mbaye Diagne ont eliminé la formation azerbaïdjanaise, Neftchi, cet après-midi. buteur en premier mitemps, Mbaye Diagne a marqué le troisième but des siens après la réponse de son compatriote Mamadou Mbodj et la deuxième réalisation de Luyindama. Les Orange-Rouge ont fini par battre Neftchi sur le score de 3 buts à 1 et de décrocher une qualification pour le prochain tour. Galatasaray affrontera l’équipe croate Hajduk Split lors du 3e tour préliminaire de l’UEFA Europa League, prévu dans une semaine.