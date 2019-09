Liste complète des finalistes des The Best FIFA Football Awards 2018/2019

Et maintenant ?

The Best - Joueur et Joueuse de la FIFA, et Entraîneur de la FIFA pour le football féminin et masculin :

Le vainqueur désigné par les capitaines des équipes nationales, les entraîneurs, les supporters et les médias sera annoncé lors de la cérémonie de remise des The Best Football Awards, à la Scala de Milan, le lundi 23 septembre.



Prix des Supporters de la FIFA :

La période de vote est désormais ouverte et prendra fin pendant la cérémonie du 23 septembre.



Prix Puskás de la FIFA :

Les trois finalistes issus des votes sur FIFA.com seront présentés aux Légendes de la FIFA, qui désigneront le lauréat.



The Best - Gardienne et Gardien de la FIFA :

Les vainqueurs seront désignés par un jury d'experts choisis par la FIFA, composé d'anciens gardiens de but et attaquants.



FIFA/FIFPro World11 Féminin et Masculin :

Les 55 nominés pour chaque prix seront annoncés par la FIFPro cette semaine : le mercredi 4 septembre pour l'édition masculine et le jeudi 5 septembre pour la première édition historique du FIFA/FIFPro World11 Féminin.