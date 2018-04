Liste des "Lions" Mondial 2018 : Les certitudes Gana, Sadio et Kouyaté, l'étincelle Santy Ngom

Après les matchs amicaux du mois de mars dernier, Aliou Cissé avait annoncé qu’il lui restait que 6 joueurs pour compléter sa liste de 23 devant participer à la prochaine Coupe du Monde. Ainsi, les cadres de la défense et du milieu sont très fortement pressentis pour faire partie à cette liste.



Depuis que le technicien Cissé est sur le banc, il s’est beaucoup appuyé sur la paire Gana-Kouyaté au niveau du milieu de terrain pour former son onze de départ dans les différents matchs qu’il a eu à jouer. Ce duo est le socle du coach au niveau de ce compartiment du terrain. Les deux joueurs sont titulaires indiscutables. Ils ont effectué leur baptême du feu dans la tanière le même jour. C’était lors du match amical face à l’Afrique du Sud (0-0) le 29 février 2012.



Hormis, la paire Gana-Kouyaté, celle entre Kalidou Koulibaly et Kara Mbodj, au niveau de la défense est aussi presque sûre de participer à la Coupe du Monde. Toutefois, Kara Mbodj est actuellement blessé et devra reprendre ses forces avant fin mai lors de la publication des listes.



Au niveau de l’attaque, si le doute ne se fait pas sur Sadio Mané, la nouvelle recrue Santy Ngom fait rêver les Sénégalais. Avec seulement 12 matchs et 1 but en Ligue 1 française, Santy Ngom a profité de sa première sélection avec l’équipe nationale du Sénégal pour attirer l’attention sur ses qualités techniques. Il a fait une belle prestation en mars dernier au Casablanca face à l’Ouzbékistan (1-1), lors de son premier match avec les « Lions ». Ce qui lui donne de réelles chances pour faire partie de la liste de la Coupe du Monde.





Source : Stades