Liste des Lions du Basket: Gorgui Sy Dieng et Tacko Fall renoncent, le coach fait appelle à Xane D’Almeida et...

Le sélectionneur des « Lions » du basket Moustapha Gaye a réaménagé sa liste de joueurs pour le Mondial. Pour cause, trois de ses convoqués se sont déclarés indisponibles. Il s’agit de Gorgui Sy Dieng, Amar Fall et Tacko Fall.

La liste passe de 24 à 20 joueurs

- Xane d'Almeida et Lamine Sambe, Gueye et Momar Ndoye aussi appelés.



Voici la liste des 20 lions présélectionnés pour le Mondial de Chine 2019 (du 31 août au 15 septembre)



1 XANE D’ALMEIDA

2 CLEVIN FINLEY HANNAH

3 ADAMA LOUIS ADAMS

4 ALKALY MAMADOU NDOUR

5 THIERNO IBRAHIMA NIANG

6 MOUHAMMAD FAYE

7 DJIBRIL ABDOULAYE THIAM

8 MAMADOU LAMINE SAMBE

9 ANTHOINE KATHIFUN MENDY

10 IBRAHIMA FALL FAYE

11 PAPE MOUSTAPHA DIOP

12 MOMAR NDOYE

13 MAMADOU LAMINE DIOP

14 MACTAR GUEYE

15 BIRAM FAYE

16 MAURICE DALY NDOUR

17 BABACAR TOURE

18 CHEIKH TIDIANE MBODJ

19 YOUSSOUPHA NDOYE

20 HAMADY BARRO NDIAYE