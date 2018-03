Liste des personnes décédées dans le crash : trois membres de l'équipage et 5 autres personnes...

Le crash de l’hélicoptère de l’Armée nationale survenu mercredi vers 19 heures à Missirah, un village situé dans la commune de Toubacouta à Fatick, a emporté huit (8) personnes. Parmi elles on peut citer : le pilote le colonel El hadj Mamadou Touré, son adjoint capitaine Emmanuel Sarr, le mécanicien de l’avion, sergent-chef Thiandella Fall et deux civiles que sont Michel Coly et Albert Joseph Mané.



Trois (3) autres personnes restent encore à être identifiées dont une dame à la soixantaine, selon les autorités sanitaires. Selon certaines informations, parmi les victimes, il y a des proches de Robert Sagna.



A noter que l’hélicoptère de transport de l’armée de type Mi-17 immatriculé 6WHTA ralliait Dakar, en provenance de Ziguinchor, lors d’une mission de service social.