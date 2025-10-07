Litige foncier à Ndiakhirate : les héritiers Ndiagne Faye accusent le maire, qui dément toute irrégularité

Le conflit autour du terrain de 140 hectares appelé "Khalou Dioula", à Ndiakhirate, oppose désormais les héritiers Ndiagne Faye au maire de Sangalkam, Alpha Bocar Khouma. Les premiers accusent l’édile de violer un arrêté préfectoral interdisant toute activité sur le site. Ce dernier dément catégoriquement.Face à la presse, les descendants de Ndiagne Faye ont dénoncé une « voie de fait » du maire, qu’ils accusent « d’avoir relancé des procédures d’attribution sans fondement juridique malgré la mesure préfectorale de suspension. » Selon le porte-parole Mamadou Diop Thioune, cette attitude constitue « un mépris total de la loi ». Il rappelle qu’à la suite d’une réunion convoquée par le préfet, il avait été décidé d’une suspension immédiate des activités sur le site, rapporte Sud Quotidien.Les héritiers affirment que « des études réalisées sous la supervision de l’ancien sous-préfet Marcel Thiaw, avec le concours des directions du Cadastre et de l’Urbanisme, avaient conclu à l’annulation des documents invoqués par la mairie. Nous interpellons l’État pour qu’il rétablisse la famille dans ses droits légitimes. »En réaction, le maire Alpha Bocar Khouma balaie les accusations. « Khalou Dioula, c’est un site de 140 hectares. Je suis chargé de conduire la régularisation. Comment pourrais-je violer un arrêté préfectoral ? Nous attendons la signature du gouverneur pour la délibération à enregistrer au niveau de la Présidence », a-t-il expliqué.Le maire précise toutefois qu’un autre site, de 15 hectares, fait l’objet de travaux autorisés depuis 2009. « J’ai le droit d’intervenir sur un lotissement régulier », ajoute-t-il. Il affirme qu’il n’existe « aucun contentieux » entre la commune et les héritiers Ndiagne Faye et soutient n’agir que « dans la continuité administrative des décisions prises sous l’ancien maire Oumar Guèye. »