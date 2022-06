Litige foncier: le maire de Sangalkam arrêté puis déféré au parquet avant d'être libéré

Le maire de la commune de Sangalkam, Alpha Bocar Khouma dit Pape Sow a passé une sale journée mercredi. Cité dans une affaire de litige foncier, il a été arrêté puis déféré devant le procureur avant d’être libéré après son audition à la Desccos (Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol) de Rufisque.



Pape Sow, élu maire de Sangalkam sous la bannière de Yewwi Askan Wi a été Interpellé par la Descos hier vers les coups de 15 heures. Son arrestation a suscité de vives altercations entre populations et forces de l'ordre.



Auditionné durant plusieurs heures, il a, par la suite, été libéré. Dans sa déclaration faite juste après sa libération, M. Sow semble accuser le régime en place à l’occurrence l'Alliance pour la République (Apr) dont le maire sortant Oumar Guèye est membre.



« Je prends acte. Je prends toutes les responsabilités pour faire émerger la commune de Sangalkam. Je remercie la jeunesse de ma commune et du département pour le soutien apporté. Ce qui s’est passé aujourd’hui est triste. J’ai même pleuré dans la voiture. J’appelle tout le monde au calme. Je suis là sain et sauf », a-t-il déclaré. Avant de réaffirmer son appartenance à la coalition Yewwi Askan Wi.



Pour rappel, le nouveau maire a battu à plate couture l'actuel ministre et porte-parole du Gouvernement, Oumar Gueye, qui régnait sur Sangalkam depuis plus de 10 ans.