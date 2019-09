Litige foncier portant sur un immeuble aux Almadies: le président IBK très gêné

Le litige foncier portant sur un immeuble de 1500m2 réclamé par Me Moussa Bocar Thiam et qui aurait été affecté au président malien Ibrahim Boubacar Keita, n’a été au goût de ce dernier. Selon les informations du quotidien "Les Echos", IBK se sent gêné par cette affaire.



D’après le même journal, l’erreur est partie des Domaines où on a affecté au président malien, un site qui n’était pas « propre ». En tout cas, Moussa Bocar Thiam était sorti tout heureux de la rencontre avec Mame Boye Diao, directeur des Domaines.



« Il n y a plus de litige », avait laissé entendre l’avocat, qui ajoutait que des droits ont été respectés. On en saura plus lors de la conférence de presse que compte tenir l’avocat, la semaine prochaine, pour revenir sur les détails de la discussion avec le directeur des Domaines.