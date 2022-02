Littoral Guédiawaye: l'attribution de parcelles à 320 lutteurs, imams et conseillers provoque la colère des conseillers municipaux

Les agents municipaux de la ville et des cinq communes du département de Guédiawaye sont regroupés au sein d'un collectif de 300 individus pour montrer leur colère, lundi, en conférence de presse à la salle des fêtes de Hamo 4 de Guédiawaye. Il ont dénoncé avec vigueur l'attribution de parcelles à usage d'habitation sur le littoral à des tiers dont 320 conseillers municipaux, des imams et des lutteurs.



Ndiémé Ba et ses collègues s'offusquent de leur mise en l'écart dans l'octroi des terres et croient dur comme fer être plus méritants que les bénéficiaires desdites parcelles à usage d'habitation. Ils ont également décrié leurs difficiles conditions de vie caractérisées par leurs salaires de misère et le défaut de toit pour leurs progénitures.



Ndiémé Ba et ses collègues affirment avoir pesé de tout leur poids pour la constitution du décret présidentiel 2021-701 approuvant et rendant exécutoire le plan d'urbanisme de détail de la zone Nord de Guédiawaye. Ce qui a entraîné le déclassement d'une superficie de 105, 58 ha, dont les 65 ha pour la zone à usage d'habitation.



Ainsi, ils ont interpellé le Chef de l'Etat, Macky Sall, dans le but de réparer ce qu'ils considèrent comme une "injustice" et une "inégalité" à leur encontre avec la complicité de certaines autorités politiques, administratives et les services techniques.



Ils ont rappelé aussi au président de la République que si leurs doléances ne sont pas satisfaites, ils vont passer à la vitesse supérieure en informant l'opinion nationale et internationale.