"Il est venu sur le côté et m'a dit qu'il ressentait quelque chose. Pour moi, c'était suffisant, je n'ai pas eu besoin de consulter le médecin, on l'a immédiatement remplacé. Après le match, je l'ai interrogé et il m'a dit : 'je vais bien, ce sera bon.' Mais maintenant, on doit attendre le vrai diagnostic, pas celui de Mohamed", a confié le technicien allemand, qui espère récupérer son meilleur joueur au plus vite.



Avec Maxifoot