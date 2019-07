Liverpool : Klopp ferme la porte pour Bale

"C'est un joueur du Real Madrid et s'il part, son transfert et son salaire seront élevés, a lancé le coach vainqueur de la Ligue des Champions lors d'un entretien accordé au média britannique Sky Sports. C'est un joueur exceptionnel, je l'aime beaucoup, mais il ne s'agit pas de lui. Vous devez créer une équipe. Une équipe, ce n'est pas une collection des meilleurs joueurs individuels. Ils doivent travailler ensemble."



Pour rappel, le Gallois se retrouve poussé vers la sortie par son entraîneur Zinédine Zidane et pourrait bien quitter la Maison Blanche pour la Chine





Avec Maxifoot