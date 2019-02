Liverpool : Le message de Sadio Mané à Naby Keita

Les deux stars africaines se partagent la même chambre comme l'a indiqué Mané au site officiel du club. « Je suis en chambre avec Naby. Cela s’est bien passé, je dois dire que sinon Naby va me tuer! Je le connais très bien, il est comme un frère et c’est un gentil garçon. Mais dans la chambre, je ne peux pas dormir car il ronfle toujours! C’est un gros ronfleur, tout le temps! »



« Je lui ai simplement dit aujourd’hui, à l’entraînement que je connais ses qualités et, bien sûr, tout le monde attend plus de lui parce que c’est normal, c’est un grand club et tu fais de ton mieux, mais tu peux en faire plus. Vous l’avez vu lors du dernier match, il a très bien joué et tout le monde était content de lui. Bien sûr, il y a encore beaucoup à venir – et je suis convaincu que cela le sera parce que je le connais. »



Rappelons que Liverpool est arrivé en Espagne lundi soir et va rentrer vendredi 15 février. Le match face au Bayern Munich est prévu le 19 février.