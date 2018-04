Liverpool-Manchester City: le plan de Guardiola pour museler Salah

"Presque inarrêtable". Voilà comment Pep Guardiola qualifie le trio d'attaque de Liverpool. Pourtant,l'entraîneur de Manchester City va devoir trouver une solution ce mercredi, lors du quart de finale retour de Ligue des champions entre son équipe et les Reds, à Anfield (20h45). Les leaders de Premier League devront notamment essayer de réduire au maximum l'influence de Mohamed Salah, en feu depuis le début de saison (29 buts en championnat, 7 en C1). Et pour cela, Guardiola devrait mettre en place une petite innovation.



Pour marquer Salah, qui repique régulièrement dans l'axe et s'approche de Roberto Firmino pour terminer les actions, le coach catalan ne devrait pas aligner un latéral de métier. Plutôt que Danilo, ou Fabian Delph (qui a joué à ce poste cette saison), il devrait titulariser Aymeric Laporte sur le côté gauche de sa défense. Une option testée samedi lors de la victoire à Everton (3-1).



Un test face à Everton



Le Français, acheté 65 millions d'euros au mercato d'hiver à l'Athletic Bilbao, a plutôt connu un test concluant sur la pelouse de Goodison Park. Face à Theo Walcott, dont la vitesse se rapproche de celle de Salah, il s'en est bien sorti. L'ailier anglais a été limité à 19 touches de balle et cela a plu à Guardiola. "Ce n'est pas facile de défendre contre Walcott, donc il l'a très bien fait", a déclaré le coach de City. Ce sera sans doute plus compliqué face à Salah.



RMC Spor t