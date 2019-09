Liverpool : Mané, la réponse géniale de Salah

A l'occasion de la victoire sur Burnley (3-0), le 1er septembre, Sadio Mané (27 ans, 4 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) n'avait pas hésité à laisser éclater sa colère à l'encontre de Mohamed Salah (27 ans, 4 matchs et 3 buts en Premier League cette saison), à qui il reproche son égoïsme .



Alors que les relations entre les deux joueurs de Liverpool seraient tendues, l'ailier égyptien a réalisé une mise au point aussi simple qu'efficace pour balayer les rumeurs.



En effet, le Pharaon a posté une vidéo sur Twitter où l'on peut voir deux enfants, sur lesquels les têtes des deux joueurs ont été rajoutées, se prendre dans les bras et courir ensemble. Un bon moyen de mettre fin à une polémique qui enfle depuis près de deux semaines.