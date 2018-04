Liverpool : Salah et Mané chassent Eto'o

Compilant désormais 7 réalisations chacun dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, l’Égyptien et le Sénégalais ne sont plus qu'à une petite longueur du record absolu détenu par Samuel Eto'o, joueur africain le plus prolifique sur une saison en C1 avec 8 buts pour l'Inter Milan en 2010-2011. Le Camerounais pourrait prochainement être détrôné si les Reds, en excellente position avant le match retour, venaient à rejoindre le dernier carré de l'épreuve.