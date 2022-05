Liverpool : Salah informe qu’il va rester la saison prochaine

En conférence de presse ce mercredi à trois jours de la finale de la Ligue des champions, Mohamed Salah a été interrogé sur son avenir.



En fin de contrat dans un an, l'Egyptien n'a pas encore prolongé avec Liverpool. "Je ne veux pas parler de ça, répond-il. Je veux juste voir Hendo (Henderson, le capitaine ndlr) soulever le trophée et me le donner ensuite!"



Salah a toutefois assuré ne pas vouloir partir cet été: "Je reste la saison prochaine, bien sûr.", rapporte RMC Sport.