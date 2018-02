Liverpool : Salah marche sur l'eau

Passeur décisif puis buteur contre Southampton (2-0), dimanche en Premier League, Mohamed Salah (25 ans) est dans la forme de sa vie. Avec désormais 22 buts et 7 offrandes en championnat, l'ailier égyptien est d'ores et déjà le joueur le plus décisif de l'histoire de Liverpool pour sa première saison.



Preuve que le Pharaon est en feu, il affiche un ratio de 0,85 but/match après 25 sorties en Premier League. C'est largement au-dessus de Fernando Torres (0,64), Luis Suarez (0,63), Michael Owen (0,55) et Daniel Sturridge (0,48) sur la même période. Tout simplement exceptionnel.



Avec Maxifoot