Liverpool: Vers un nouveau contrat en or, Sadio Mané pourrait finir sa carrière chez les Reds

Le Sénégalais Sadio Mané est très précieux aux yeux des Reds. Et ses statistiques prouvent son importance dans le jeu de son équipe. Alors que les rumeurs d’un départ vers le Real Madrid deviennent de plus en plus persistantes, la direction de Liverpool a décidé de prendre les choses en main afin de sécuriser son attaquant.



D'après les informations de Football insider, Liverpool prépare un nouveau contrat pour sécuriser Mané. Alors qu’un bail de deux saisons avait été évoqué, ce ne serait plus le cas. L’éventuelle nouvelle prolongation va comporter une clause qui va permettre à l’international sénégalais de finir sa carrière chez les Reds. Si l’on se fie aux détails fournis par le média anglais. En plus de cela, l’ancien messin aura une revalorisation très juteuse. Lui qui touche déjà une somme astronomique.