Liverpool écrase Crystal Palace 7-0 et creuse l'écart en tête de la Premier League

Leader sans victoire à l'extérieur depuis trois mois (2-0 à Chelsea le 20 septembre), Liverpool a renoué avec le succès loin de ses bases en écrasant (7-0) Crystal Palace (12e) à Selhurst Park, samedi à l'heure du lunch en ouverture de la 14e journée.



Les Reds, qui avaient pris la tête de la Premier League à la faveur du choc au sommet gagné contre Tottenham, mercredi à Anfield (2-1), comptent désormais six points d'avance sur les Spurs et sept sur Southampton (3e) et Leicester (4e) avant la suite de la journée.



Firmino homme du match Firmino, buteur décisif sur le fil contre Tottenham, a enfoncé les Eagles en étant à l'origine et à la conclusion du très beau 3e but inscrit juste avant la pause, sur un centre impeccable de Robertson (44e). Préféré à Salah, ménagé, Minamino avait marqué d'entrée sur un service de Mané, le premier but du Japonais en Premier League (3e).



Puis le buteur sénégalais, en panne depuis huit matches, avait retrouvé le sourire sur une frappe en pivot sur une passe aveugle de Firmino, l'homme du match (35e). Palace a bien eu des situations par Zaha (22e), Ayew (28e) ou Schlupp (32e), mais il a manqué de la précision pour inquiéter Alisson.



L'efficacité était dans le camp d'en face : Henderson a placé un plat du pied hors de portée de Guaita sur une remise d'Alexander-Arnold (0-4, 52e) ; Firmino, servi par une passe laser de Salah, entré en jeu peu avant (57e), a encore régalé sur un piqué (0-5, 68e, doublé) ; c'est l'Égyptien, buteur lui aussi contre Tottenham cette semaine, qui a conclu la marque de la tête grâce à Matip (0-6, 81e) puis d'une frappe du gauche en lucarne (0-7, 85e, doublé). Sept extra !