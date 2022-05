Liverpool premier finaliste de la LDC 2022

Après avoir éliminé la Juventus Turin en huitièmes (1-1, 3-0) et le Bayern Munich (1-0, 1-1) en quarts, Villarreal partait de loin, ce mardi en demi-finales retour de Ligue des champions. Logique vainqueur à l'aller (2-0), Liverpool semblait avoir beaucoup de marge mais elle s'est vite réduite, car les Espagnols ont d'emblée montré qu'ils étaient aussi à l'aise avec le ballon, après avoir énormément subi à Anfield.



Titularisé à la place de Danjuma, longtemps incertain et finalement forfait, l'ancien Rémois Boulaye Dia a ouvert le score dès la troisième minute, sur un service d'Aurélien Capoue. Tout devenait alors possible, surtout que Villarreal continuait d'étouffer les Reds, incapables de ressortir le ballon. Sous l'impulsion d'Unai Emery, survolté le long de la ligne de touche, Villarreal poussait et croyait obtenir un penalty quand Lo Celso était fauché par Alisson (37e). L'arbitre ne sifflait pas mais cette déception n'a pas altéré la dynamique des coéquipiers de Capoue, qui offrait une nouvelle passe décisive à Coquelin, buteur de la tête devant Alexander-Arnold (41e).



Cinq Espagnols se trouvaient alors dans la surface, ce qui reflétait le basculement du rapport de force depuis le match aller. Mais la seconde période a été bien différente car Liverpool a retrouvé ses repères, dans la foulée du remplacement de Jota par Luis Diaz (46e), qui a fait très mal sur le côté gauche. La réduction de l'écart est pourtant venue de la droite, grâce à Fabinho qui a frappé entre les jambes de Rulli (62e). Le cauchemar de l'ancien gardien montpelliérain ne faisait que commencer, puisque la tête de Luis Diaz lui est aussi passée entre les jambes (2-2, 67e), et il a totalement raté sa sortie en laissant Sadio Mané inscrire le but qui a éteint le stade (2-3, 74e).