Livre-blanc : Benno Bokk Yakaar étale les réalisations de Macky Sall après 12 ans à la tête du Sénégal

C'est la retrouvaille des grands jours pour la Coalition Benno Bokk Yaakar (BBY), six mois après la perte du pouvoir. C'est toute l'armada offensive de l'ancien régime présidentielle qui s’est réunie jeudi, au siège de Benno Bokk Yakaar pour présenter le bilan des 12 ans d'exercice de l'ancien président Macky Sall. C'est le bilan de Macky qui a été passé en revue par les responsables de la Coalition Benno Bokk Yakaar.



Pour l'ancien ministre porte-parole de la présidence, Seydou Guèye, Macky Sall a un parcours qui force le respect et la considération. « De Fatick au Pacte de Paris pour les peuples et la planète, il a occupé plusieurs fonctions. Mais une chose est restée constante : son engagement à servir. C’est un homme de dialogue de consensus et d'ouverture. Un scientifique qui a des valeurs politique, de solidarité et de partage, qui sont, pour lui, les gages de la stabilité et de la paix durable », a peint Seydou Guèye.



Dressant le bilan à travers le livre blanc, le dernier Premier ministre sous l'ère Macky Sall, Sidiki Kaba a loué l'action décisive de l'ancien chef de l'Etat à la tête du Sénégal.



« L'exercice qui nous réunit aujourd'hui est à la fois, simple et complexe. Simple car il est aisé de rendre compte du bilan des douze ans du Président Macky Sall à la tête de notre pays, tant les faits et réalisations parlent d'eux même. Complexe, parce qu'il nous sera difficile, le temps de cette rencontre d'être exhaustif, tant il y a à dire (...) Je demeure convaincu que cet inventaire sera une réponse limpide, lumineuse et pertinente à toutes sortes d'attaques infondées, de jugements injustes et de déclarations populistes recensées çà et là », a laissé résonner dans l'assistance l'ancien garde des Sceaux, Sidiki Kaba.



Tableau de bord pour la nouvelle équipe dirigeante



Selon l’ancien ministre de la Justice, il ne devrait pas y avoir de honte à constater que les fondations sont solides, lorsqu’on ambitionne d'ériger un gratte-ciel.



L'ancien ministre de la Justice a estimé que Macky Sall a laissé « un legs dynamique et gigantesque, qu’il faudrait fructifier pour maintenir le cap déjà tracé de l'émergence afin d'élargir le champ des possibles ».



Le présentateur, Sidiki Kaba, a passé en revue le livre de blanc de 200 pages. L’ancien chef du gouvernement sous Macky Sall a estimé que ce document constitue « un tableau de bord pour une nouvelle équipe dirigeante pour mieux appréhender les défis de l'émergence du Sénégal dans un monde de plus en plus exigeant et compétitif ».



Une économie budgétaire de plus de 7299 milliards FCFA



S'épanchant sur le bilan financier, le budget a connu une hausse continue, en passant de 2344,8 milliards en 2012 à 7003,6 milliards en 2024. Il a aussi fait remarquer que si entre 1987 et 2007, les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ont mobilisé en tout 4303 milliards, le président Macky Sall a battu le record en obtenant 11 429 milliards en deux groupes consultatifs (2014 et 2018).



Sur l'encours de la dette, le document précise qu'entre 2012 et 2023, l’encours de la dette affiche un taux moyen de 14,6% et en fin 2023, l'encours de la dette s'élève à 13.773,1 milliards FCFA. Selon le livre bilan, l'ancien régime a fait un important travail pour la réduction du train de vie.



En ce qui concerne la suppression des institutions budgétaires, le document révèle une économie budgétaire de 7.299.895.964 milliards. Selon le document, « globalement depuis la seconde alternance, le montant issu de la rationalisation des dépenses de fonctionnement s'élève à environ 133,051 milliards FCFA ».



Les dépenses d'investissement ont doublé en 12 ans



Concernant les dépenses d'investissement, le livre blanc soutient qu'elles ont été amplifiées et ont atteint 1836,3 milliards FCFA en 2024, presque doublé en 12 ans. Le ratio de la croissance par rapport au PIB est passé de 6,4% à en 2014 à 9,2 % en 2024.



Le document a aussi évoqué la couverture sanitaire et sociale concernant l'implémentation de vastes programmes comme la Couverture Maladie Universelle, le programme Xëyu Ndaw ni, le programme national des bourses familiales, le Programme d'Urgence de Développement Communautaire (Pudc), le Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (Puma)..



Sur le plan sanitaire, le livre fait état de la construction de neuf (9) nouveaux hôpitaux, de 300 postes de santé, de 15 centres de santé et de 21 centres de dialyse. En ce qui concerne l'éducation et l'enseignement supérieur, le Sénégal a été renforcé avec 83 lycées, 356 collèges, 64 daaras modernes, 6 centres régionaux de formation professionnelle, 20 blocs scientifiques et technologiques (Bst), 6 universités,17 espaces numériques ouverts (Eno) et 6 Instituts supérieurs d'enseignement professionnel (Isep).



Sur le secteur minier, la contribution des entreprises minières est passée de de 43 milliards FCFA en 2012 (soit moins de 2 % des revenus de l'Etat) à 275, 33 milliards soit 6,85 % des recettes de l'Etat.



Le document informé également que le secteur extractif est aujourd'hui le premier poste d'exportation du pays avec une valeur estimée à 802 milliards en 2022 contre 865 milliards FCFA en 2021, représentant 23,7% des exportations en 2021.