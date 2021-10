Locales 2022: Aminata Assome Diatta investie à la mairie de Keur Massar Nord

La ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta a été investie, candidate de Benno Bokk Yakaar, à la mairie de Keur Massar Nord.



« J'exprime ma profonde gratitude à l'endroit des délégués de quartiers, aux chefs religieux, de l'association des personnes à mobilité réduite, des acteurs culturels, les ASC, des Serignes daarah, des badienou gokh et tous les partis et mouvements de Keur Massar Nord, pour avoir porté leur choix sur moi, dans la conquête de la Mairie de Keur Massar Nord», a dit la candidate.