Locales 2022 : Mimi Touré revendique la victoire de BBY et dénonce une manipulation de Yaw

La coalition Benno Book Yakaar (BBY), mouvance présidentielle a, à l’instar des autres coalitions et mouvements politiques, fait face à la presse ce mardi, pour aborder les questions d’actualités. Aminata Touré dite Mimi Touré, coordonnatrice du pôle parrainages pour les élections législatives prévues en juillet prochain, a revendiqué leur victoire lors des élections locales de janvier dernier avant d’accuser l’opposition de manipulation.



« C’est clair et net. Lors des élections territoriales de janvier dernier, nous avons eu bien sûr quelques déceptions et nous encourageons et engageons nos candidats qui n’ont pas gagné à rester mobiliser mais qu’il va s’en dire que les résultats globaux sont sans équivoques », a déclaré Mimi Touré.



A l’en croire, BBy a remporté largement les élections territoriales. « La mouvance présidentielle a remporté la majorité des suffrages exprimés en gagnant 430 communes sur 553 et 38 départements sur 43. C’est ça la réalité », s'est-elle-félicitée.



Mimi Touré persiste et signe et accuse l’opposition d’avoir manipulé l’opinion. « La répétition étant pédagogique et nous répétons encore qu’il n’existe pas d’autres moyens de témoigner d’une victoire que des chiffres. Tout le reste n’est que stratégie d’enfumage et une tentative de manipulation de l’opinion », a-t-elle conclu.