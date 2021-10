Locales 2022 : Pr Amsatou Sow Sidibé lance sa coalition

Le professeur Amsatou Sow Sidibé a lancé sa coalition dénommée « la 3ème voie, Sam Jikko, Jammoo, Jarin Sénégal, la bonne voie », ce jeudi 21 octobre 2021. Une coalition qui regroupe des mouvements et autres acteurs qui ne se voient « ni au pouvoir ni dans l’opposition ».



« Ce n’est qu’une signature symbolique. Nous avons tenu à faire cette déclaration qui marque l’acte de naissance de la nouvelle coalition qui constitue la 3ème voie. Un projet de société. Cette 3ème voie est la voie de l’avenir », a-t-elle lancé.



« Nous faisons la politique au vrai sens du terme. Notre credo c’est la citoyenneté et en mettant en exergue le civisme. Car il y a une forte déperdition des valeurs au Sénégal. Nous prônons le retour aux valeurs, la discipline et un développement endogène », fait savoir Amsatou Sow Sidibé qui a précisé qu’elle ne se présentera pas aux élections territoriales.