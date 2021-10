Locales 2022 : « ceux qui ont déclaré leurs candidatures sans l’aval de Macky Sall sont des dangers pour BBY » (cadre APR)

Le maire de Méri, commune située dans le département de Podor, Abdoubacry Sow estime que certains responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) qui ont déclaré leurs candidatures sans l’aval du président Macky Sall sont des dangers pour la coalition.



« Nous devons œuvrer pour donner le maximum de collectivités territoriales au président Macky Sall, partout à travers le pays. A Podor, nous sommes fin prêts. Nous multiplions les activités, assurons et renforcerons l’animation à la base. Nous ne devons pas cependant dormir sur nos lauriers même si nous sommes surs de notre suprématie dans le département de Podor », a expliqué M. Sow.



S’agissant des multiples déclarations de candidature faites, par certains responsables de l’APR, Abdoubacry Sow les considère comme des dangers. « C’est anormal et injuste. C’est une manière de défier le président de la République Macky Sall. C’est une attitude inexplicable et dangereuse pour la mouvance présidentielle. Ces responsables sont des dangers pour BBY et personne ne doit les soutenir ».



« Nous devons attendre tous la décision du président Macky Sall. Pour lui, un responsable politique doit être discipliné », a-t-il fait savoir.